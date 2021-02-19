又是一道人生难题！女生娇小157cm VS 高挑177cm

女生对外貌和身材都有迷之执念，就像可爱外貌 VS 性感外貌，纤细身材 VS 凹凸曲线身材，似乎永远都没有答案。

而除了这些之外，身高也是女生们的执念之一，是喜欢娇小身高还是高挑身高，又是一道没有答案的选择题。 最近韩网上就出现了一则热贴，「如果重生的话，女生身高157cm VS 177cm要怎么选」。娇小可人的157cm与高挑修长的177cm，让不少人陷入了沉思。

结果可想而知，两派各不相让，先是选择了157cm的小个子派称：「177cm对女生来说太高了，女生还是小鸟依人比较可爱」。 韩国生平均身高范围在163cm~165cm之间，157cm娇小型女生完全刺激著男生们的保护欲，因此不少人选择了157cm。

当然也有很多女生偏爱修长身形，选择177cm的高个子派表示：「太矮就少了那份飒爽气质，缺乏气场」、「高个子穿衣服好看，模特身材」、「高挑身材的独特魅力也很吸引男生」等。



那么问题来了，如果是你的话，会选择157cm还是177cm呢？

「图：IG@dahee0315、@parkbboyoung、MBC《大力女子都奉顺》、tvN《请输入搜索词WWW》」

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