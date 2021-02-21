暴风式成长！那些年童星出身的女演员们，如今一个比一个还要美～

「三金童星」金赛纶、金所泫、金裕贞，转眼间都满20岁了呢！

｜金赛纶

2009年透过电影《旅行者》出道的金赛纶，第二部作品就与元斌一起接演了《大叔》，让他一跃成为最有名气的童星，后来也一路接演许多作品，虽然演出的角色大多都比较抑郁，不过本人却是非常的开朗乐观，虽然尚未摆脱童星时的稚气，但是也多了几分甜美与气质！



(图片来源：IG@ron_sae)

｜金裕贞

从广告出身一直到2004年才开始演戏，小小年纪的他却已有17年的演员生涯，从《拥抱太阳的月亮》中，让人看见他越来越精湛的演技，近几年也接连演出不少第一女主的电视剧，今年还会推出新戏《红天机》。



(图片来源：IG@)

｜朴恩斌

去年演出《你喜欢布拉姆斯吗》的朴恩斌，1999年演出《白夜3.98》而出道，虽然中间演出过许多配角的戏剧，但是许多人都不知道他其实也是童星出身，这些年累积的演戏经验，也使她越来越有自己的魅力～



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｜金所泫

因为演出《拥抱太阳的月亮》而被观众认识的金所泫，也是从小就展现非凡的演戏实力，一直从《Reset》、《Who Are You－学校2015》都有很优秀的演出，今年的新作《喜欢的话请响铃》第二季和《月升之江》，也都让人非常的期待！



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(封图来源：IG@eunbining0904、IG@ron_sae)

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