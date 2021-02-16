日《Signal信号》剧场版主题曲&预告公开！由BTS防弹少年团柾国亲自参与制作
电影 2021年2月16日 星期二12:30 MiJimin
BTS 防弹少年团为《Signal 信号》日本剧场版献唱主题曲(OST)，90秒预告完整公开啦～！听到歌声就更有实感了，好听～。
人气男团 BTS 防弹少年团的新歌《Film Out》将作为日本剧场版《Signal长期未解决事件搜查班》的主题曲，这首歌更是由成员田柾国与日本摇滚乐队 Back Number 共同制作。
（图源：방탄소년단@facebbok.official）
本剧改编自经典热门韩剧《Signal信号》，这一次日方又再推出剧场版，邀请到防弹少年团接续演唱主题曲，这一首《Film Out》是 Back Number 的主唱清水依与吏第一次写歌给别人唱，与柾国互相交流而成的作品，柾国因此亲自参与了歌曲制作的全过程，是一首旋律和歌词都会让人听了相当揪心的曲子。
（图源：シグナル长期未解决事件捜査班@official）
《Signal长期未解决事件搜查班》剧场版将於4月2日正式上映。
▼主题曲响起防弹少年团歌声的片段，可快转至00:46直接听：
（封面图源：방탄소년단@facebbok.official／シグナル长期未解决事件捜査班@official）
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