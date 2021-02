Marvel推出全新韩国人超级英雄「太极旗」！美国驻韩大使馆也来宣传～

如果有机会真人化的话,不知道会找哪位演员来演呢?

当地时间4日,Marvel旗下作家Jed MacKay在个人Twitter上PO文透露,漫画中的反派角色「模仿大师」前往韩国追击白狐Ami Han,届时将有新角色「TAEGUKGI」出场,也就是全新的韩国人超级英雄角色「太极旗」。



Preview of TASKMASTER #3, out next Wednesday! Taskmaster heads to South Korea to track down Ami Han, unaware that she's really the WHITE FOX! Also introducing the ROK powerhouse TAEGUKGI!

