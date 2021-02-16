正确呼吸就能瘦！韶宥传授个人维持好身材的管理秘诀，只要每天动动十分钟～ 韩国CJ货运的最新代言人就是他！ 一只名为京泰的马尔济斯 BTS防弹少年团再度称霸 K-Pop Radar MV 周榜 aespa、金宇硕新歌打入前五名！ TXT 然竣跃上伸展台 明日参加纽约时装周！ 《KCON:TACT 3》再度超越时空限制 3 月连续举行 9 天！ 徐恩光为《Replay》唱最新 OST 金在焕参与作词作曲！ 这个组合好像可以期待！「大势」金永大有望出演KBS新剧《学校2021》，与金曜汉合作！ 现在不能飞没关系再等等 韩国乐高乐园预计在2022年开幕 【有片】《The Penthouse》第二季最新预告片公开：又有人衣裙沾血滚下楼梯 【有片】CL在美国拍广告了！成为第一个出演美国电视广告的韩国SOLO女歌手 《哲仁王后》结局收视冲破17%！而网上对於结局解释众说纷纭、评价两极

趁年后的瘦身黄金期，赶紧把过年吃胖的身材瘦回来！

过年不小心吃太多又没再动，身材不小心走样的话，刚好跟著韶宥一起每天花个十分钟，动一动全身的肌肉，透过伸展的运动，就能轻松保持好身材！

｜呼吸运动

首先最简单的就是靠呼吸来运动，记得要全神关注专心的深呼吸，胸部张开用鼻子吸气，再慢慢用嘴巴吐气，可以把手放在肋骨的位置，看看有没有起伏，才是用对方法的呼吸运动。

｜腰部运动

接著想要苗条的腰部线条，就先伸出一只脚，把脚尖拉直不要弯曲，然后腹部用力挺直，慢慢向侧边伸展，用手抓住脚尖维持20秒，左右交换重复动作，就可以改善腰部线条～

｜膝盖运动

接著膝盖的伸展运动要先准备滚轮或是瑜珈垫，不然红酒瓶也都可以替代，坐正双脚伸直后，垫在下面伸展，这样就可以帮助腿部的线条更光滑、好看。

｜腹肌运动

想要好看的腹肌线条，首先先侧躺，用手臂撑住身体，然后屁股不能瘫在地上，腹部的肌肉要用力，保持一字型撑著，一次20秒左右各3组，每天努力练习，就可以让身材线条更美！

(图片来源：YT@소유기 SOYOUGI)

(封图来源：IG@soooo_you)

YuLing@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻