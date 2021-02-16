正确呼吸就能瘦！韶宥传授个人维持好身材的管理秘诀，只要每天动动十分钟～

趁年后的瘦身黄金期，赶紧把过年吃胖的身材瘦回来！
过年不小心吃太多又没再动，身材不小心走样的话，刚好跟著韶宥一起每天花个十分钟，动一动全身的肌肉，透过伸展的运动，就能轻松保持好身材！
｜呼吸运动
首先最简单的就是靠呼吸来运动，记得要全神关注专心的深呼吸，胸部张开用鼻子吸气，再慢慢用嘴巴吐气，可以把手放在肋骨的位置，看看有没有起伏，才是用对方法的呼吸运动。
｜腰部运动
接著想要苗条的腰部线条，就先伸出一只脚，把脚尖拉直不要弯曲，然后腹部用力挺直，慢慢向侧边伸展，用手抓住脚尖维持20秒，左右交换重复动作，就可以改善腰部线条～
｜膝盖运动
接著膝盖的伸展运动要先准备滚轮或是瑜珈垫，不然红酒瓶也都可以替代，坐正双脚伸直后，垫在下面伸展，这样就可以帮助腿部的线条更光滑、好看。
｜腹肌运动
想要好看的腹肌线条，首先先侧躺，用手臂撑住身体，然后屁股不能瘫在地上，腹部的肌肉要用力，保持一字型撑著，一次20秒左右各3组，每天努力练习，就可以让身材线条更美！
(图片来源：YT@소유기 SOYOUGI)
(封图来源：IG@soooo_you)
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