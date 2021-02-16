正確呼吸就能瘦！韶宥傳授個人維持好身材的管理祕訣，只要每天動動十分鐘～

趁年後的瘦身黃金期，趕緊把過年吃胖的身材瘦回來！
過年不小心吃太多又沒再動，身材不小心走樣的話，剛好跟著韶宥一起每天花個十分鐘，動一動全身的肌肉，透過伸展的運動，就能輕鬆保持好身材！
｜呼吸運動
首先最簡單的就是靠呼吸來運動，記得要全神關注專心的深呼吸，胸部張開用鼻子吸氣，再慢慢用嘴巴吐氣，可以把手放在肋骨的位置，看看有沒有起伏，才是用對方法的呼吸運動。
｜腰部運動
接著想要苗條的腰部線條，就先伸出一隻腳，把腳尖拉直不要彎曲，然後腹部用力挺直，慢慢向側邊伸展，用手抓住腳尖維持20秒，左右交換重複動作，就可以改善腰部線條～
｜膝蓋運動
接著膝蓋的伸展運動要先準備滾輪或是瑜珈墊，不然紅酒瓶也都可以替代，坐正雙腳伸直後，墊在下面伸展，這樣就可以幫助腿部的線條更光滑、好看。
｜腹肌運動
想要好看的腹肌線條，首先先側躺，用手臂撐住身體，然後屁股不能癱在地上，腹部的肌肉要用力，保持一字型撐著，一次20秒左右各3組，每天努力練習，就可以讓身材線條更美！
(圖片來源：YT@소유기 SOYOUGI)
(封圖來源：IG@soooo_you)
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