朴殷硕：真的太委屈了！我的瞳孔是真的，没有戴放大片！

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因为《The Penthouse》中「罗根李」一角而一炮而红的男演员朴殷硕最近忙於澄清各种负面消息中，而这件事情让他直呼「我太委屈了」。

从「弃养风波」到被同校学长起诉诽诽程式，虽然两件事情都已经澄清，但朴殷硕的形象多少都受到了影响。 最近亮相综艺节目《姜镐童的饭心》的朴殷硕又急忙澄清了另一件事情，再三强调外面所传的消息并非事实。

朴殷硕的眼睛非常有神，瞳孔占据了眼睛的大部份，又大又黑又亮，这让不少观众怀疑他戴了瞳孔放大片（美瞳）。 尤其是在朴殷硕出演古装戏《逆贼》时，他的黑瞳孔就被观众们吐槽：「太假了」、「为什么古装戏要戴放大片」、「演员只注重自己的外貌」等。 就连导演在拍摄时也问过朴殷硕「你是不是戴了放大片」。



▲SBS《逆贼》官方剧照

不仅如此，同样的事情又发生在了《The Penthouse》中，很多观众都以为朴殷硕使用了放大片，要不然瞳孔看上去为何那么大？朴殷硕委屈地解释道：「其实哪怕是我戴透明的放大片，也因为眼珠本身就大而根本看不见。 幸好最近有不少粉丝会帮我澄清。 」 一旁的姜镐童仔细看了朴殷硕的眼镜之后，也帮他说话：「真的是他自己的眼珠子，非常大，没有戴放大片。 」



▲YouTube@강호동의 밥심截图

「图：YouTube@강호동의 밥심截图」

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