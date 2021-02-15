最有魅力的打工仔！崔宇植演过的TOP 5电影作品，银幕处女作就横扫新人奖！

有没有谁也是因为看了综艺《尹STAY》，而陷入崔宇植的魅力里的～

｜巨人

2014年首次担纲演出男主角的电影《巨人》，就把带著深深罪恶感，被伤痛和绝望压得喘不过气的17岁少年，演得出神入化，完美了诠释剧中的人设，如此精湛的演出更是让他拿下当年几乎所有的「最佳男子新人奖」，成为电影界的新星。



(图片来源：《巨人》官方海报)

｜尸速列车（港译：尸杀列车）

2016年就接演了票房破千万美元的《尸速列车》，在电影中演出一位棒球队队员，虽然戏分没那么多，但是与主角孔刘、马东石一起杀出血路的过程，演技也是丝毫不逊色，给人留下深刻印象！



(图片来源：《尸速列车》官方海报)

｜魔女首部曲：诞生（港译：魔女首部曲：毁坏）

《魔女》中是崔宇植少数的反派角色，集合聪明、无情於一身，散发出的坏人狠劲，反而让他展现出不一样的魅力，加上许多打斗的场景，保证让你看见不同的崔宇植～



(图片来源：《魔女首部曲：诞生》官方海报)

｜寄生上流（港译：上流寄生族）

荣获全世界影展许多奖项的《寄生上流》，完美演出了朝鲜地狱中，想要生存下去的青春生命，真实、精湛的演技，更是把观众带入角色之中，也让更多人知道崔宇植这位演员。

｜你的名字叫蔷薇（港译：Sing妈伴我心）

再度展现不同美丽的电影《你的名字叫蔷薇》，复古造型的假发搭配上喇叭裤，更表现出纯情的魅力感，为了演出更符合角色的设定，还特地向父母请教了70年代韩国的氛围，更带入情感之中！



(图片来源：《你的名字叫蔷薇》官方海报)

(封图来源：IG@dntlrdl)

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