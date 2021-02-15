朴殷碩：真的太委屈了！我的瞳孔是真的，沒有戴放大片！ SEVENTEEN 自製雜誌《GOING》今日開賣 不到半天就火速售罄！ 宣美釋出新單曲〈尾巴〉曲目表！收錄兩首自創曲 iKON 公開最新海報！久違的「COMING SOON」預告引發期待 草娥時隔三年重返綜藝 今出席《On and Off》記者會！ 你是「惠永派」還是「宣梧派」？金所泫、鄭家藍、宋江主演《喜歡的話請響鈴2》確定在3月12日播出！ 恭喜 BLACKPINK！第十支破五億 MV 誕生——〈Ice Cream〉 D.O.確定出演韓版《不能說的秘密》 飾演周杰倫角色「葉湘倫」 [有雷]《愛在大都會》池昌旭金智媛圓滿收場！「雖然我不完美，但你願意跟我一起尋找自我嗎？」 高甜預警！炫彬和女友合體拍廣告，孫藝真那句「I Do」超會的

因為《The Penthouse》中「羅根李」一角而一炮而紅的男演員朴殷碩最近忙於澄清各種負面消息中，而這件事情讓他直呼「我太委屈了」。

從「棄養風波」到被同校學長起訴誹誹程式，雖然兩件事情都已經澄清，但朴殷碩的形象多少都受到了影響。 最近亮相綜藝節目《姜鎬童的飯心》的朴殷碩又急忙澄清了另一件事情，再三強調外面所傳的消息並非事實。

朴殷碩的眼睛非常有神，瞳孔佔據了眼睛的大部份，又大又黑又亮，這讓不少觀眾懷疑他戴了瞳孔放大片（美瞳）。 尤其是在朴殷碩出演古裝戲《逆賊》時，他的黑瞳孔就被觀眾們吐槽：「太假了」、「為什麼古裝戲要戴放大片」、「演員只注重自己的外貌」等。 就連導演在拍攝時也問過朴殷碩「你是不是戴了放大片」。



▲SBS《逆賊》官方劇照

不僅如此，同樣的事情又發生在了《The Penthouse》中，很多觀眾都以為朴殷碩使用了放大片，要不然瞳孔看上去為何那麼大？朴殷碩委屈地解釋道：「其實哪怕是我戴透明的放大片，也因為眼珠本身就大而根本看不見。 幸好最近有不少粉絲會幫我澄清。 」 一旁的姜鎬童仔細看了朴殷碩的眼鏡之後，也幫他說話：「真的是他自己的眼珠子，非常大，沒有戴放大片。 」



▲YouTube@강호동의 밥심截圖

「圖：YouTube@강호동의 밥심截圖」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞