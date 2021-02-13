迈入中年时代！即将迎来40岁却依然童颜的演员们，岁月都跑去哪了！（上） 【有片】金世正开通全新官方SNS帐号！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 这三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的后宫们》《魔女新婚日记》 节目《深夜怪谈会》正式编成，3月续听鬼故事！

大家怎么彷佛都吃了防腐剂一样，居然一点都不会变老呢T T

虽然大家常常都说「岁月如同一把杀猪刀」，容易在我们的外貌上留下痕迹，但是却也有人保养得非常好，逆生长的模样让人怀疑为什么都不会老，所以今天就整理出即将迈入不惑之年，却看不出年纪的演员，以下都是使用韩国的年纪算法喔～



(图片来源：hyunbin官网)

｜炫彬

1982年出生的炫彬，无论是剧中严肃的军装或是整洁的西装，都遮掩不住他的帅气与年纪，出道18年来只有越来越成熟的魅力，与孙艺真传出恋情后，更是工作满档很快就能看到新作了。

｜孙艺真

同年出生的还有女友孙艺真，人都说谈恋爱后会越变越美，怎么反而觉得是越来越年轻了，虽然要迈入40岁了，却一点也看不出来年纪，展现的美丽笑容依旧动人～

｜朱智勋

另外因为演出《与神同行》、《尸战朝鲜》系列电影，再次受到超高人气的男神演员朱智勋，帅气的外表也没有一点岁月的痕迹，今年也是一样行程满档，新剧《智异山》加上新电影，让人更期待他专属的男性美！



(图片来源：MBC《爱我的间谍》)

｜刘寅娜

甜美可人又充满魅力的喔腻刘寅娜，不敢相信也要40岁了呢～今年也不管是新综艺或是电视剧都行程满档的她，每次总是会展现最有元气、活力的模样，难怪看起来超级青春洋溢。

(封图来源：IG@_jujihoon、hyunbin官网)

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