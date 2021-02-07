《The Penthouse》尹钟焄上《我家的熊孩子》形容被金素妍打「肛门都快开了的感觉」

继「朱丹泰」严基俊后，「河博士」尹钟焄也来啦～！

《我家的熊孩子》今晚将播出的EP.228，邀请到《The Penthouse》「河尹哲博士」尹钟焄担任特别MC，尹钟焄老实的谈话引发现场大笑。

尹钟焄和金素妍在《The Penthouse》里扮演一对怨偶，尹钟焄几次被金素妍大力赏巴掌的画面也成为全剧名场面，他前阵子上节目《屋塔房的问题儿童们》（EP.112）就说过和金素妍对戏时，觉得她纤细的身体散发可怕的气场，宛如要「杀了他一样」。



这次上《我家的熊孩子》，伯母们好奇金素妍是否真打尹钟焄，尹钟焄又语出惊人：「打到肛门都快开了的感觉。」此一形容让众人感到可怕又觉得搞笑。



尹钟焄还会爆出什么《The Penthouse》幕后不为人知的事呢？敬请收看今晚9点05分播出的SBS《我家的熊孩子》。

▼《我家的熊孩子》预告



最后还是要替金素妍平反一下，尹钟焄虽然在《屋塔房的问题儿童们》说金素妍打他像是要杀了他，但补充说明金素妍本人很亲切、喊卡之后会连忙关心他，饰演声乐老师「马斗基」的河道权也相当赞同，更说她是自己看过最善良的女演员。



▼《屋塔房的问题儿童们》片段



（图：SBS《我家的熊孩子》截图、KBS《屋塔房的问题儿童们》截图）

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