Wonder Girls惠林自曝「来JYP第一天就哭了，因为看到TWICE的志效」

看来惠林当练习生的时期压力也好大啊！

上月29日播出的KBS 1TV青少年节目《On Dream School》请来Wonder Girls成员惠林担任嘉宾导师，惠林在节目中同考生们分享了自己的经历。



惠林回忆自己人生的第一个选择：「小时候很喜欢唱歌跳舞，放学后比起写功课更喜欢对著镜子唱跳，梦想就是女团。当时听闻JYP来香港试镜就去尝试了。虽然要离开亲人朋友一个去韩国，但因为实在太想当歌手，所以终於还是做到了。」

然而惠林的韩国生活并不是一开始就顺利，甚至第一天就令她流下眼泪！



惠林接著说：「在香港的时候我以为自己最漂亮、跳舞最好，去到练习室之后发现全都比我漂亮、比我跳得好。当时TWICE志效也在，比我眼睛更大、更漂亮。自己就像井底之蛙来到地面。」



后来惠林经过努力终於作为Wonder Girls成员出道，更深感充实自我的重要性：「觉得自己只有华丽的外包装、内里却是空的，所以想要成为基础扎实的人，把擅长的事做到更好。」

最后惠林表示「成就感是最大的原动力，为了做想做的事，一定要好好使用学习这个原动力。」真的是很棒的分享啊！



（图源：KBS《On Dream School》，JYP，IG@WG_LIM）

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