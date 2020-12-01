《女神降临》预告：车银优VS黄仁烨一触即发的危机

《女神降临》即将於12月9日在tvN首播，内容描述一位对於外表相当自卑但是透过化妆而成为女神的朱静（文佳煐饰），与美貌男孩却有著伤痛的修豪（车银优饰）相遇后，透过共享比次的秘密而成长并恢复自信的爱情喜剧。改编自人气超高同名网漫原著作品。

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剧中车银优饰演一位拥有自私基因的冷美男李修豪，而黄仁烨则是拥有婉美运动神经的野性美男韩书俊，两人被称为新春高中的两个塔尖，两人都拥有完美的外型各有特色，展现属於各自的魅力。今日所公开的最新剧照中，车银优与黄仁烨对峙的场面引发关注，车银优用眼神盯著骑摩托车来上学的男学生，看见摘下了安全帽的黄仁烨，现场充满了一触即发的紧张感。



两人的表情针锋相对，气氛瞬间凝结，黄仁烨的眼神与表情中透露著对车银优的愤怒感，表现出模范生气息的车银优与充满反骨气息的黄仁烨，光看外型就让人觉得这两位男生的个性是截然不同的类型，这两人到底为何对立？引发观众们的好奇心。



这场戏也是车银优与黄仁烨首度的对峙戏码，听说在正式开拍前两人还有说有笑的，不过一进入拍摄两个人的眼神与表情都瞬间变得愤怒，引发现场的紧张感。《女神降临》将於12月9日晚间10点30分首播。





照片：tvN＆黄Viu煲剧平台

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