JTBC 2021年新剧：曹承佑、朴信惠、吕珍九、丁海寅等人都将回归，超华丽阵容令人期待！

JTBC今年推出大热剧《梨泰院Class》、《夫妻的世界》，讨论度很高的《双甲路边摊》、《回到18岁》。接下来2021年的新剧也让人期待，一起来看看已经确定阵容啦！

＊路云、元真儿主演《前辈那支口红不要涂》，预计1月中首播



这部改编同名网路小说，讲述长相帅气、性感、真挚的直进男后辈，与无视年下男的女前辈两人之间的浪漫爱情故事。日前的海报，是两人站在大马路上忘情拥吻，透露出本剧的浪漫氛围。



＊曹承佑、朴信惠主演《Sisyphus: the mythy》，预计2～3月首播



讲述我们这个世界上隐藏著真实身份的「天才科学家」和爲了寻找他而历经遥远危险之路的「救援者」之间的奇幻悬疑电视剧。两人在2006年曾一起出演过《蜥蜴》，再次合作也让人期待！



＊申河均、吕珍九主演《怪物》：预计上半年播出



讲述为了抓住连锁杀人犯而打破法律与原则的两个男人的故事。剧中不断在发问：「怪物是谁？是你吗？还是我？ 还是我们？ 」细致地追踪刻画人类隐藏在事件背后的多面性。



＊庭沼珉、金知硕主演《月刊家》：预计上半年播出



讲述买（buy）了房的男人和住（live）在这个房里的女人真挚的买房罗曼史（韩文中的「买」与「住」同音）。制作组透露：「希望传达给大家高度共鸣以及温暖的安慰，以及探讨对於「家」这样的空间大家的价值观是什么。」



＊池珍熙、金贤珠主演《Undercover》：预计上半年播出



改编自英国BBC同名影集，讲述人权律师崔妍秀（金贤珠 饰）空降当上「高层公职人员犯罪调查处」首位女性处长，和长期隐瞒真实身分担任国家安全企划部特务的丈夫，两人共同对抗掌控国家的巨大势力、努力追求真相的故事。这也是他们第三次搭挡呢！



＊金香起、崔丹尼尔、吴允儿主演《飞吧蝴蝶》：预计上半年播出



以美容室为背景，故事围绕著让顾客变成蝴蝶般耀眼的发型设计师和实习生，欲传达「爱『我』的人」和「从现在开始努力爱『自己』的人」的故事。



＊丁海寅、Jisoo、张胜祖、尹世雅、金惠奫、郑釉珍主演《雪滴花》：预计年内播出



以1987年首尔爲背景展开，讲述某一天突然浑身是血地闯入女宿舍的名门大学生「秀浩」与在监视危机中将他隐藏并治疗的女大学生之间，逆时代的爱情故事。



＊高贤廷、申贤彬主演《像你的人》：预计上半年播出



忠於自己的欲望的一个女子与因为与她相遇而失去原本自己生活的另一位女子的故事。从剧情中发展出的痴情与背叛，堕落与复仇的电视剧。





（图：JTBC、艺人所属社）

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