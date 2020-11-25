已闪瞎♥《九尾狐传》李栋旭与赵宝儿的背后抱〜海边甜蜜约会照公开

《九尾狐传》最新剧照公开，相较於之前总是打打杀杀的场面，李栋旭与赵宝儿这一对恋人总该要来个约会照了吧！海边踏浪约会的照片终於公开了，情侣的Back Hug想必将令观众们看得很开心。

tvN水木电视剧《九尾狐传》上周的剧情中，李砚为了再次让李武基入睡用尽所有方法，使用了南智雅的血却反而唤醒了智雅体内的李武基碎片，故事真相令人相当紧张。不过今日剧组公开的照片则是李砚与智雅的甜蜜海边约会，在耀眼温暖的阳光照射之下度过了属於两人的时光，如同一般热恋中的情侣一样，紧紧拥抱也合影留念，但两人的眼神中却不免流露出悲伤气息。这样的幸福甜蜜日常能够持续多久？两人对於未来相当不安。



要拯救自己以及智雅的李砚，必须消灭智雅体内残留的李武基碎片，李砚与智雅的恋情能不能持续到最后，是观众们相当期待的重点，加上想要斩断与李武基的恶缘，果决做出判断的李砚与智雅有什么样的底牌，也令大家好奇。



制作组表示：「李栋旭与赵宝儿两位演员所饰演的李砚及南智雅，在情感线上将有大幅跃进的变化，他们也展现出不倦怠的热情，敬业精神为现场带来宝贵榜样。」今晚即将播出的第13集中，李砚与智雅为了反转两人悲剧性的命运，即将做出重大果敢的决定，这对苦命CP的恋情将如何发展，请大家继续期待。



照片：tvN

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