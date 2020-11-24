【有片】朴轸泳曾被SM娱乐拒绝，到现在还耿耿於怀！李秀满超委屈：是他自己不来，我没有不选他

【有片】朴轸泳曾被SM娱乐拒绝，到现在还耿耿於怀！李秀满超委屈：是他自己不来，我没有不选他

明星   2020年11月24日   星期二10:30   Rui   8

对於朴轸泳耿耿於怀了多年的的「没有被SM录取」这件事情，SM娱乐的掌门人李秀满终於有回复了。

作为JYP娱乐的社长，朴轸泳不仅是个成功的商人，还是个成功的歌手，才华横溢，自己是优秀的SOLO歌手之外，他打造出来的的艺人也基本上没有不火的，看看Wonder Girls、miss A、2PM、GOT7、TWICE、ITZY就知道了。 就这么一位有才华的人，也没能让李秀满打破「颜值至上」的准则，在朴轸泳去SM娱乐面试的时候，把他给淘汰了，毕竟SM娱乐可是以花田著称的公司，选人必须看颜值。

这件事情虽然已经过去多年，但朴轸泳还是时不时地拿出来讲一讲，每次提起来他都觉得非常委屈。 而最近李秀满终於回应了这件事情，李老师也很委屈啊，有一肚子话想说。

《Nobody Talks To BoA》 的节目中，BoA和SHINee泰民就找到了李秀满，提起了朴轸泳的事情，李秀满委屈地表示：「朴轸泳天天提到这件事情，说我没有选他，不是我不选他，是他自己不来，怎么有人只参加一次选秀（就放弃了）呢，都会去别的公司试试看啊，说的像我抛弃了他一样。 我没有不选他，是他不来，如果他现在还有进SM的想法，我就要他。 」

哈哈哈哈，话又说回来，如果不是SM当初拒绝了朴轸泳的话，也许现在就没有JYP的强大了。 那么，Wonder Girls、TWICE等一系列大火的爱豆团也就不存在，K-POP迷们要去哪儿追星呢？？

「图：《Nobody Talks To BoA》、《人生酒家》、twitter」

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留言/评论
  • 我記得李秀滿有看中JYP的才華，很想簽，可是顏值真的過不去🤣🤣
    32分前
  • 是SHINee的珉豪哦
    1小时前
  • 李老師越老越綜藝😂
    1小时前
  • 沒有顏值可以整啊😂
    45分前
  • SM就幫朴軫泳出一次solo吧
    1小时前
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