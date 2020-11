【有片】朴轸泳曾被SM娱乐拒绝，到现在还耿耿於怀！李秀满超委屈：是他自己不来，我没有不选他

对於朴轸泳耿耿於怀了多年的的「没有被SM录取」这件事情,SM娱乐的掌门人李秀满终於有回复了。

作为JYP娱乐的社长,朴轸泳不仅是个成功的商人,还是个成功的歌手,才华横溢,自己是优秀的SOLO歌手之外,他打造出来的的艺人也基本上没有不火的,看看Wonder Girls、miss A、2PM、GOT7、TWICE、ITZY就知道了。 就这么一位有才华的人,也没能让李秀满打破「颜值至上」的准则,在朴轸泳去SM娱乐面试的时候,把他给淘汰了,毕竟SM娱乐可是以花田著称的公司,选人必须看颜值。



这件事情虽然已经过去多年,但朴轸泳还是时不时地拿出来讲一讲,每次提起来他都觉得非常委屈。 而最近李秀满终於回应了这件事情,李老师也很委屈啊,有一肚子话想说。

《Nobody Talks To BoA》 的节目中,BoA和SHINee泰民就找到了李秀满,提起了朴轸泳的事情,李秀满委屈地表示:「朴轸泳天天提到这件事情,说我没有选他,不是我不选他,是他自己不来,怎么有人只参加一次选秀(就放弃了)呢,都会去别的公司试试看啊,说的像我抛弃了他一样。 我没有不选他,是他不来,如果他现在还有进SM的想法,我就要他。 」



[Teaser] <Nobody Talks To BoA - 모두가 그녀에게 말을 걸지 않아> EP3. Eat You Up



이번 주 화요일(24일) 오후 6시, 네이버 V앱 비욘드 라이브 채널에서 확인하세요!#보아 #BoA#Nobody_Talks_To_BoA#모두가_그녀에게_말을_걸지_않아 pic.twitter.com/PZii8mJWmk