【有片】朴軫泳曾被SM娛樂拒絕，到現在還耿耿於懷！李秀滿超委屈：是他自己不來，我沒有不選他

對於朴軫泳耿耿於懷了多年的的「沒有被SM錄取」這件事情，SM娛樂的掌門人李秀滿終於有回復了。

作為JYP娛樂的社長，朴軫泳不僅是個成功的商人，還是個成功的歌手，才華橫溢，自己是優秀的SOLO歌手之外，他打造出來的的藝人也基本上沒有不火的，看看Wonder Girls、miss A、2PM、GOT7、TWICE、ITZY就知道了。 就這麼一位有才華的人，也沒能讓李秀滿打破「顏值至上」的準則，在朴軫泳去SM娛樂面試的時候，把他給淘汰了，畢竟SM娛樂可是以花田著稱的公司，選人必須看顏值。



這件事情雖然已經過去多年，但朴軫泳還是時不時地拿出來講一講，每次提起來他都覺得非常委屈。 而最近李秀滿終於回應了這件事情，李老師也很委屈啊，有一肚子話想說。

《Nobody Talks To BoA》 的節目中，BoA和SHINee泰民就找到了李秀滿，提起了朴軫泳的事情，李秀滿委屈地表示：「朴軫泳天天提到這件事情，說我沒有選他，不是我不選他，是他自己不來，怎麼有人只參加一次選秀（就放棄了）呢，都會去別的公司試試看啊，說的像我拋棄了他一樣。 我沒有不選他，是他不來，如果他現在還有進SM的想法，我就要他。 」



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哈哈哈哈，話又說回來，如果不是SM當初拒絕了朴軫泳的話，也許現在就沒有JYP的強大了。 那麼，Wonder Girls、TWICE等一系列大火的愛豆團也就不存在，K-POP迷們要去哪兒追星呢？？



「圖：《Nobody Talks To BoA》、《人生酒家》、twitter」

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