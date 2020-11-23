《Running Man》让李光洙超认真应战的来宾！手段更卑鄙的河道权登场

【精彩片段】两个人招式都非常肮脏啊！XDDD 小编看这一集真的是好几次笑到流眼泪…。 河道权明明是来找金钟国复仇的，却杠上了李光洙。

昨天播出的《Running Man》迎来了 SBS 话题度超高的韩剧《Penthouse》主演们，三大女主角李智雅、金素妍、柳真，以及之前就出演过《RM》，誓言要对抗金钟国的河道权，四位演员的表现都非常精彩。



河道权在上一次《Running Man》结束录制后，就痛到连续两天去中医院针灸，这一次也扬言要向金钟国复仇，而河道权为了能跟金钟国对决，甚至秒杀了HAHA跟李光洙，因为一点都不有趣，让李光洙输得非常傻眼。XD



之后，一场单杠的加码赛上，李光洙再次对上河道权，李光洙非常认真地想要打败对方，刘在锡还补充说：李光洙的绰号是「单杠上的暗杀者」。



▼正式开始后，两个人的攻击都非常猛烈，招数可以说是相当卑鄙啊！XDDD



李光洙一开始就攻击肚子。



河道权不甘示弱，直接脚踢李光洙的脸。



李光洙再猛攻肚子＋手捶屁股！！！河道权直接惨叫。



河道权又再回头攻击小光洙！？



最后，河道权没力的掉了下来，李光洙获胜～～～！



奖金是1万韩元，对任务的执行来说是很少的金额，光洙瞬间怒了XD



看到李光洙那么认真工作，刘在锡感动的说：「把我的出演费分5万元给光洙！」金钟国补充说：「给10万啦！」刘在锡表示「没问题」，看来是真的感动到哥哥们了。

（图：런닝맨 - 스브스 공식 채널）

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