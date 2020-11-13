草娥在RISABAE YouTube Channel作客：提到AOA时期的往事忍不住落泪！

AOA出身的草娥回想起在AOA时期的往事，忍不住落泪。

最近草娥COVER了退货远征队的《Don't Touch Me》，还特意邀请了美妆界的大神RISABAE为她打造强势姐姐妆。RISABAE为草娥化妆的过程中就聊起了之前的合作，RISABAE表示上一次为草娥化妆还是5、6年前，原来她曾经是AOA的化妆师，「以前为你化妆就是我炫耀的资本，刚开通YouTube频道的时候我也经常提到你。 」 因为RISABAE的一番话，顿时将草娥的回忆拉回到了5、6年前，她连忙表示：「感觉我快哭了。 」刚说完就双眼红红的，眼睛里噙满了泪水。 RISABAE继续说：「看到你哭，我就想起你最后一次行程的时候，那时候的你也像今天一样哭了。 」



尝试御姐风格的草娥放弃了自己散落的短发，把头发梳起来，装束也是一改之前的元气少女，走向非常成熟的暗黑HIP-POP风格。





2017年AOA正处於当红时期，草娥因为被媒体拍到和一名神秘男子用情侣旅行箱，举止亲密而传出绯闻，而该神秘男子就是NANJIN产业的代表李石镇。 当时经纪公司否认了绯闻，称 「两人并没有交往，只是朋友关系」。 但媒体又罗列出更多的正片证据，最后草娥就通过SNS表示因患有心理疾病，暂停活动，退出了AOA。

「图：YouTube」

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