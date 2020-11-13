草娥在RISABAE YouTube Channel作客：提到AOA時期的往事忍不住落淚！

AOA出身的草娥回想起在AOA時期的往事，忍不住落淚。

最近草娥COVER了退貨遠征隊的《Don't Touch Me》，還特意邀請了美妝界的大神RISABAE為她打造強勢姐姐妝。RISABAE為草娥化妝的過程中就聊起了之前的合作，RISABAE表示上一次為草娥化妝還是5、6年前，原來她曾經是AOA的化妝師，「以前為你化妝就是我炫耀的資本，剛開通YouTube頻道的時候我也經常提到你。 」 因為RISABAE的一番話，頓時將草娥的回憶拉回到了5、6年前，她連忙表示：「感覺我快哭了。 」剛說完就雙眼紅紅的，眼睛裡噙滿了淚水。 RISABAE繼續說：「看到你哭，我就想起你最後一次行程的時候，那時候的你也像今天一樣哭了。 」



嘗試禦姐風格的草娥放棄了自己散落的短髮，把頭髮梳起來，裝束也是一改之前的元氣少女，走向非常成熟的暗黑HIP-POP風格。





2017年AOA正處於當紅時期，草娥因為被媒體拍到和一名神秘男子用情侶旅行箱，舉止親密而傳出緋聞，而該神秘男子就是NANJIN產業的代表李石鎮。 當時經紀公司否認了緋聞，稱 「兩人並沒有交往，只是朋友關係」。 但媒體又羅列出更多的正片證據，最後草娥就通過SNS表示因患有心理疾病，暫停活動，退出了AOA。

「圖：YouTube」

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