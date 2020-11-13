九分暧昧十分诱惑！点击率超过1000万的金宣虎吻戏，看得脸红心跳♥

金宣虎其实是个Kiss达人，没想到吧? ！

《两天一夜》上金宣虎就公开过这件事情，当时的游戏环节中，金宣虎看到节目组给出的一张旧照，解释说这是自己出演单幕剧时期的剧照，一旁的DINDIN连忙说道：「就是因为那部剧里的吻戏，宣虎哥才火起来。」 金宣虎还小小炫耀地称：「相关影片在YouTube上的点击率超过了1000万。」





到底是哪部剧呢? 就是2018年的MBC那部独幕剧《疯了，因为你！》剧中，金宣虎扮演了青年画家金来菀，和李裕英饰演的法语同声传译韩恩诚是从小到大的朋友。任谁看来，他俩都只是普通朋友，根本没有异性之间的化学反应。但某一天两人曾经在一次喝醉酒后，藉著酒劲，越过了普通朋友的界限，发生了一夜情。吻戏就出自这一场戏啦~



《疯了，因为你！》只有4集，每集也只有30分钟，却深入讲述了一个甜而不腻的纯爱故事，让人再次思考「男女之间，会有纯友谊吗?」小编强烈推荐这部戏，让你看到完全不同的金宣虎。



除此之外，在《加油吧，威基基2》中金宣虎也展示过令人心动的吻戏，Kiss对象就是最近大热的文佳煐啦。因为暗恋而小心翼翼的金宣虎，再被暗恋了许久的文佳煐BOBO之后，从被动转为主动，在温暖灯光的烘托下，更显柔情和浪漫，看得人嘴角上扬，这一对CP太甜了。



「图：《疯了，因为你》、《加油吧，威基基2》、《两天一夜》」

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