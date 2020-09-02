戴朝鲜笠帽上课的超能力者？南柱赫《保健教师安恩英》剧照公开
韩剧 2020年9月2日 星期三09:00 Sani
昨日，Netflix原创系列剧《#保健教师安恩英》公开了 #南柱赫 饰演韩文教师洪仁杓的剧照，认真、帅气又搞笑的模样真的让人对这部剧更加期待了~。
《保健教师安恩英》是一部基调明朗的奇幻剧，讲的一名叫做安恩英的保健教师拥有特别能力，能看到别人看不到的「Jelly」，在新就职的高中里发现了神秘事件，和韩文教师洪仁杓一起进行解决。
剧中的洪仁杓是学校创始人的孙子，得知自己拥有充满能量的气场之后，和与众不同的保健教师安恩英（郑有美 饰）一起探索新的世界。
洪仁杓看起来有点内向、冷漠，其实好奇心很强也很善良，跟著在空中挥舞彩虹刀的奇怪保健教师一起进入学校地下室深处后，意外地解开封印、闯了大祸，被封印许久的Jelly们跑出来，威胁著学校和学生们的安全，洪仁杓也通过安恩英第一次得知了自己的能力——原来是开朗、独特的气韵一直在保护自己。 之后，洪仁杓像充电器一样抓紧安恩英的手、为她补充能量，有时候甚至比安恩英更主动搜索和对抗学校里发生的怪事。
南柱赫说：「这部剧的题材非常新鲜，对Jelly们产生了好奇。 这个角色是在安恩英身边为她充电的治愈者，表明看起来冷淡，但其实好奇心很强。 」
《保健教师安恩英》由《胡萝卜小姐》、《没有秘密》导演李京美执导，小说原作者和李京美导演共同撰写剧本，将在9月25日通过Netflix向全球播出。
（图源：Netflix）
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