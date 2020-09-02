戴朝鮮笠帽上課的超能力者？南柱赫《保健教師安恩英》劇照公開

昨日，Netflix原創系列劇《#保健教師安恩英》公開了 #南柱赫 飾演韓文教師洪仁杓的劇照，認真、帥氣又搞笑的模樣真的讓人對這部劇更加期待了~。
《保健教師安恩英》是一部基調明朗的奇幻劇，講的一名叫做安恩英的保健教師擁有特別能力，能看到別人看不到的「Jelly」，在新就職的高中裡發現了神秘事件，和韓文教師洪仁杓一起進行解決。
劇中的洪仁杓是學校創始人的孫子，得知自己擁有充滿能量的氣場之後，和與眾不同的保健教師安恩英（鄭有美 飾）一起探索新的世界。
洪仁杓看起來有點內向、冷漠，其實好奇心很強也很善良，跟著在空中揮舞彩虹刀的奇怪保健教師一起進入學校地下室深處后，意外地解開封印、闖了大禍，被封印許久的Jelly們跑出來，威脅著學校和學生們的安全，洪仁杓也通過安恩英第一次得知了自己的能力——原來是開朗、獨特的氣韻一直在保護自己。 之後，洪仁杓像充電器一樣抓緊安恩英的手、為她補充能量，有時候甚至比安恩英更主動搜索和對抗學校里發生的怪事。
南柱赫說：「這部劇的題材非常新鮮，對Jelly們產生了好奇。 這個角色是在安恩英身邊為她充電的治癒者，表明看起來冷淡，但其實好奇心很強。 」
《保健教師安恩英》由《胡蘿蔔小姐》、《沒有秘密》導演李京美執導，小說原作者和李京美導演共同撰寫劇本，將在9月25日通過Netflix向全球播出。
（圖源：Netflix）
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