为什么剧名叫《恶之花》？作家亲自解答「即使罪恶笼罩，仍能开出美丽花朵」

剧情进入高潮的精彩悬疑剧《恶之花》本周将只有周三晚间播出第11集，周四将播出特别节目。不过也有许多观众提问「为什么这部戏会取名《恶之花》？」於是由刘晶熙作家亲自说明这个剧名背后的故事，以及他所希望传达的讯息。
tvN水木电视剧《恶之花》由刘晶熙作家执笔，剧情描述天生无法体会情感，连爱情都是演出来的男子白熙成（李准基饰），以及他的太太，共度14个年头却开始怀疑老公实际身分的车志元刑警（文彩元饰），面对不愿承认的事实，两人的情感将何去何从？
刘晶熙作家对於自己写下这样特别的题材，说：「以许多种类的概念来进行构思过程中，「至高无上的欺瞒」这样的老公，以及「天真单纯只知道相爱」的老婆，想要制造出这种讽刺状态的夫妻。」「为了让自己的谎言到死之前都不被戳破，为对方尽力付出这样生活下去的话，这样的生活是否也能称为是一个大谎言？这问题挺有意思的。」
为了让这故事更具张力，所以设定了这对夫妻是警察以及被称为连锁杀人魔的通缉犯，让整部戏更有惊悚感。为何取名为《恶之花》？作家说：「在剧中的白熙成（都贤秀）的人物设定时，想起了夏尔波德莱尔的诗集“恶之花”。理所当然的对立以及必须被区分出来的价值，相当混杂界线模糊，所感受到的这种混乱的不安感，这一点非常相似。」
所以对於这个剧名所赋予的意义，作家说：「想要传达的讯息是“即使在恶意笼罩的地方，也能开出花朵”，就连《恶之花》无论用黑色、白色、抑或是红色，都无法定义都贤秀这个人的形象，还有自己坚固的界线已崩塌，只能就这样接受眼前全新世界的车志元形象。」
作家对於最近对《恶之花》反应相当热烈的观众们，也表示非常感谢，也希望这部电视剧能让观众们也想像著这对夫妻的生活，就像真实存在的人物一样。
照片：tvN
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