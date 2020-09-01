跟著朴敏英一起兜风！她还分享自己的歌单...边听歌边摆动：「我喜欢《Spring Day》，BTS谁不喜欢啊」
明星 2020年9月1日 星期二14:38 Yuan
朴敏英开通自己的Youtube频道「그냥, 박민영 Just Parkminyoung」之后，也常会分享各式各样的影片。
近日，更新的影片是跟著朴敏英一起兜风，在车上也进行了Q＆A。有粉丝询问：「想知道姐姐的运动步骤。」她回答：「我过一阵子...专属於我的减肥秘诀？一些菜单...运动...这些我会展示给大家看的。」之后还回答了粉丝们的问题。
后来朴敏英还分享了自己的歌单，有Red Velvet《Psyco》、OH MY GIRL《Dolphin》、BLACKPINK《How You Like That》还边听边跟著摆动。她提到：「我会根据心情换歌单，最近也经常听SSAK3，在锡欧爸《두리쥬와（两人真好）》歌名超搞笑。」之后也说：「我喜欢《Spring Day》，BTS谁不喜欢啊，我也喜欢。」
听到「보고싶다」的歌词，朴敏英表示：「我想你们了！疫情结束之后会开粉丝见面会，没有人知道会发生这种事，但发生这种事我的感受是...人生有想要做的事在可以做的时候就去做，不要推迟，最大限度地去表达自己的感谢才对。」希望疫情快点结束，大家可以快点跟喜欢的艺人们见面啊！ㅠㅠㅠㅠㅠ
而朴敏英在今年拍摄了《天气好的话，我会去找你》，影片中她也有提到：「有在看自己下一部作品，如果有好的作品，不管是什么时候我都是做好准备的。」真的期待她下一部作品呢！
（图：그냥, 박민영 Just Parkminyoung、JTBC）
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