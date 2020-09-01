今「吓」最悬疑，《恶之花》双面情人你能够承受吗？

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「如果爱了你14年的老公，是冷血杀人魔的话？」

面对最信任的枕边人，发现他的所有一切皆是『谎言』，你会如何选择？揭穿，还是装傻呢？现正热播的《恶之花》，集结惊悚悬疑、都会爱情、社会写实等三大元素为题材，更是李准基与文彩元睽违三年再度携手之作，独特的人物设定、紧凑不拖沓的节奏及反转再反转的剧情，无疑是今夏最受瞩目的悬疑爱情剧。

《恶之花》开场就极具震撼，李准基饰演的丈夫白熙成手脚被缚於水中挣扎，而跳入水中营救的妻子车志元（文彩元），眼中却流露出浓浓悲伤及些微犹豫，似乎在为主线剧情做预告：一个看似完美却具人格障碍的杀人魔（？）丈夫，与拥有超强洞察力的重案组刑警妻子，在完美表面被拆穿后，该如何分辨哪些是真情？哪些是假爱？又能否重拾以往温馨甜蜜生活？



「你所看到的真相是真相？」

对於喜欢烧脑剧情的观众而言，每集的独立案件，绝对满足你的柯南瘾，但要小心，反转的剧情也会让你发现真相往往不只一个。第一集里摔落楼梯间陷入昏迷的小男孩，在醒来后却指认一向疼爱自己的律师父亲就是凶手，加上久病且行为诡谲的妈妈，让整个案情更加扑朔迷离；而第二集的独居老太太被杀案，案发现场所遗留的种种证据皆指向了18年前的「连州市连环杀人事件」凶手再现，但在女主超强的洞察力下发现，这不过是因为一则媒体报导所产生的模仿杀人案，那么，凶手到底是谁？是贪图遗产的嗜赌儿子？还是如同女儿般对老太太照顾有加的社工小姐？你能抽丝剥茧找出隐藏在表面之下的真相吗？

《恶之花》每周四、五，上午10点，LINE TV全台独家播出。

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想要完整体验《恶之花》里准基欧巴及彩元欧腻炸裂式的演技及富有张力的戏剧画面，快上LINE TV，注册会员即可享有专属戏剧收藏、观看纪录功能，再升级VIP会员更享有1080高画质、无广告追剧体验、独家戏剧抢先看、支援大萤幕、限定活动等多样福利与功能！当然，除了《恶之花》等热门的韩剧外，LINE TV内容更是多元百样：台剧、陆剧、综艺、电影、动漫、ＢＬ剧……等等任君挑选！现在， LINE TV还推出优惠活动，即日起~9/30，购买VIP季方案会员，可得LINE POINTS 80点 https://bit.ly/2FHyPZt。所以，快快把握好康机会！！接著，小编再多安利几部已上映和即将播映的好剧吧！





意犹未尽，想要更多「脑洞大开」，还有这部超应景的奇幻悬疑剧：『Missing：他们存在过』，此剧以「失踪人口」为主题，高洙饰演一位风度翩翩、能言善道还能看见鬼魂的诈欺犯，某天，被股不明的神秘力量引领进入了一个聚集失踪人口和鬼魂的村庄，在寻找消失尸体的过程中逐一解开谜团，揭发事情的真相。OCN出品的灵异烧脑剧果然不让观众失望，这种自备空调的剧情最适合在炎热夏季服用。

《Missing：他们存在过》每周日、一，上午10点，LINE TV 准时更新。

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日常生活，除了烧脑外还是需要来点「恋爱」中和，LINE TV多部甜滋滋恋爱韩剧，包含治愈系爱情、青春校园爱情、情境爱情等多样系列……总有你喜欢的片单：



还记得去年韩国屡创收视新高《优雅的家》里的霸气财阀女—毛硕熙吗？豪爽专怼恶人，惩治反派的手段让人看了大呼痛快，而饰演毛硕熙的林秀香更因此被封为韩版魏璎珞；今年，秀香欧腻又有新作品罗，要搭档单眼皮帅哥金志洙及出演《爱的迫降》「玄彬哥哥」受到高度关注的河锡辰，上演治愈纯爱剧《我最漂亮的时候》。林秀香将在剧中饰演一个与《优雅的家》里截然不同个性的角色：逆来顺受的中学美术科实习老师芮智，她从首尔到偏僻郊区学校实习，在这里同时收获了学生金志洙及其哥哥河锡辰的爱慕。想知道芮智最后究竟情归何处？想欣赏林秀香精彩的演技？快点进去瞧瞧！

《我最漂亮的时候》每周四、五，中午12点，LINE TV同步跟播。

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因演出《浪漫医生金师傅2》而人气高涨的金旻载，在新剧《你喜欢布拉姆斯吗》饰演一位才华洋溢的钢琴家朴俊英，六岁就开始弹钢琴，从此以后，他不仅荣获韩国最著名的比赛冠军，更赢得许多国际比赛。但当他在29岁的夏天遇到蔡颂雅后，生活开始改变了……

《你喜欢布拉姆斯吗》9月1日起，每周二、三，上午10点，LINE TV准时更新。

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韩国ＢＬ剧第二弹来罗！继《在你视线停留的地方》之后，又推出以马拉松为题材的《Mr.Heart》，讲述马拉松明日之星与领跑员之间悸动的爱情与友情。千升浩饰演除了马拉松以外，对世上其它事物都毫无兴趣，潜力十足的马拉松选手「振元」，李洗赈则饰演在艰困环境下，依然保持笑容的短跑选手「尚河」，当个性迥异的他们相遇后会激荡出什么样的火花？

《Mr.Heart》9月18日起，每周五，上午11点，LINE TV首播独家。

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情境爱情剧女王李幼梨重磅回归，在最新力作《谎言的谎言》中饰演一位被诬陷杀害丈夫的财阀媳妇池恩秀，出狱后爲了找回被领养的女儿，重新成为她的新妈妈，所以与女儿的养父姜智敏（延政勋 饰演）展开一段由谎言开始的爱情故事。

《谎言的谎言》9月5日起，每周六、日，上午10点，LINE TV等你一起揭开谎言。

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