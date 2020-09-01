总是被误会已经结婚了！SJ神童再澄清：「并没有结，也没有离！但是总是...有人问我孩子成长的怎样」
综艺 2020年9月1日 星期二12:48 Yuan
Super Junior成员神童日前作为嘉宾出演《全知干预视角》。
全炫茂开场就介绍：「虽然求婚了，但是还没有结婚，Super Junior神童。」引发了全场大爆笑，梁世炯也问：「结婚了还是没结婚？快点说吧！」神童：「因为现在觉得有点麻烦了，不能直接说结婚了吗？」
一旁圭贤也说：「有很多人以为已经结过婚，然后离婚了。」神童：「并没有结，也没有离！其实都没关系，但总是有人问我孩子成长的怎样。」梁世炯：「不是有两个吗？」神童也放弃说：「是三个！三个！」全炫茂还开玩笑：「《超人回来了》会不会邀请你出演？」
在节目播出后，「神童结婚」更登上了热搜，看来大家也都很好奇他的感情状况啊！神童2010年在Super Junior正规4辑《BONAMANA》的Thanks to中，曾写下一段按号，之后也被粉丝们破解发现是求婚的内容。虽然最后没有结果，但还是希望神童会找到命中注定的她，以及自己的幸福啊！（延伸阅读：Super Junior神童澄清结婚谣言：「曾经订婚但已经分手了」）
（图：MBC、IG@earlyboysd）
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留言/评论
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算命說我們神童要等成員都結了, 才有可能結....哈😂😂😂
1小时前