本月确定开拍！新剧《智异山》将有望由全智贤＆朱智勋＆吴正世＆全锡浩组成黄金阵容！
韩剧 2020年9月1日 星期二10:40 HARU
除了演员阵容坚强外，连编剧跟导演都大有来头！
目前正在筹备中的新剧《智异山》，除了之前传出全智贤和朱智勋都在积极考虑出演以外，还有最强绿叶吴正世也将有望演出，再加上演员全锡浩，光是主演的名单就让人看了迫不及待新剧播出～
这部电视剧《智异山》主要是由曾制作出《Sign》、《幽灵》、《Signal》、《尸战朝鲜》一二季的王牌编剧金银姬，以及《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》等的导演李应福，两人一起合作。
大致上故事内容则是智异山国家公园的守林员男主角，发现自己能够看到遇到山难而离世的鬼魂们，因此与女主角一起携手解开这些未知故事的过程。
而新剧《智异山》也将於9月开始在智异山国家公园拍摄，预计一直到2021年的6月，而确切的播出日期则是等候官方正式宣布。
(图：IG@junjihyun_81、IG@_jujihoon、IG@praintpc_official、IG@acefactory.official)
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