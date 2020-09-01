最新合作歌曲！BTS防弹少年团跨界现代汽车品牌发表音源《I'm on it》，线上就能下载来听！
KPOP 2020年9月1日 星期二10:53 HARU
不只有歌曲，还有MV呢！
现代汽车推出电动车品牌IONIQ，找来防弹少年团一起跨界合作，推出品牌音源《IONIQ: I'm on it》，而且只要登录现代汽车全球网站，就可以免费下载歌曲来听～
IONIQ品牌表示：「很期待与防弹少年团首次的音乐合作，进而提升品牌的国际认知度，更能有效地推广品牌环保的形象。」
歌曲中7为成员分别代表著不一样的时间，V是新奇和探索的时间、柾国是好奇心和挑战的时间、RM是面对面的时间、SUGA是希望和应援的时间、智旻是感性的时间、J-hope是创造和灵感的时间、JIN未来积累的时间，来体现电动车IONIQ品牌的未来。
而且9月2号《IONIQ: I'm on it》的MV将会透过现代汽车的Youtube频道公开，到时候粉丝们也千万不要错过喔！
(图：IG@bts.bighitofficial、Hyundai)
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