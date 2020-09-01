本月確定開拍！新劇《智異山》將有望由全智賢＆朱智勛＆吳正世＆全錫浩組成黃金陣容！
韓劇 2020年9月1日 星期二10:40 HARU
除了演員陣容堅強外，連編劇跟導演都大有來頭！
目前正在籌備中的新劇《智異山》，除了之前傳出全智賢和朱智勳都在積極考慮出演以外，還有最強綠葉吳正世也將有望演出，再加上演員全錫浩，光是主演的名單就讓人看了迫不及待新劇播出～
這部電視劇《智異山》主要是由曾製作出《Sign》、《幽靈》、《Signal》、《屍戰朝鮮》一二季的王牌編劇金銀姬，以及《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》等的導演李應福，兩人一起合作。
大致上故事內容則是智異山國家公園的守林員男主角，發現自己能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，因此與女主角一起攜手解開這些未知故事的過程。
而新劇《智異山》也將於9月開始在智異山國家公園拍攝，預計一直到2021年的6月，而確切的播出日期則是等候官方正式宣布。
(圖：IG@junjihyun_81、IG@_jujihoon、IG@praintpc_official、IG@acefactory.official)
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