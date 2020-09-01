魔性的美男子登场！新剧《九尾狐传》公开李栋旭充满爆发力的动作场面
韩剧 2020年9月1日 星期二10:16 MiJimin
【多图剧照】看到有人说：「李栋旭只要是非正常人的角色都会很成功！」蛮有道理的…XD，从「阴间使者」到「变态杀人魔」都印象超深刻，这次的《九尾狐传》想必也会很棒。
即将在下个月首播的 tvN 全新水木剧《九尾狐传》（每周三、四播出）公开了李栋旭的多张人物剧照，这也是他变身成九尾狐后的首个拍摄现场，可以预想得到会有许多帅气的动作场面。（隔著萤幕都能感觉到飘逸帅气的头发XD）
李栋旭在剧中饰演九尾狐「李砚」，曾是治理山川的山神，如今却在阴间和阳间以公务员的身份，清除隐藏在怪谈之下的扰世者。
本身拥有诱人的美色、聪颖的头脑、出色的运动神经，但因过於独断专行的性格和冷酷的镇压方式成为众矢之的。
这也是他在《鬼怪》中饰演阴间使者后，时隔三年再次挑战奇幻罗曼史题材，非常令人期待。
《九尾狐传》讲述生活在繁华都市之中的九尾狐，和追踪他的制作人之间的奇幻怪谈故事，预计在10月7日晚间22:50首播。
▼概念预告：
（图：官方剧照）
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