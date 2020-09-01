《喜欢布拉姆斯吗》朴恩斌：「金旻载是默默不语，却直接脱下外套给你的贴心礼貌男」

《喜欢布拉姆斯吗》在昨8月31日迎来首播，而最近两位剧中的主角金旻载以及朴恩斌也勤跑许多宣传行程。在一个电台节目中，两人也互相谈到了对彼此的感觉，并且两人也互相称赞彼此。
8月31日下午所播出的SBS电台节目中，邀请了当日正要进行首播的新月火电视剧《喜欢布拉姆斯吗》中，两位主角演员金旻载以及朴恩斌以嘉宾身分登场。在节目播出的过程中有一位听众发问，希望金旻载与朴恩斌回答「彼此是否曾有被对方感动的事件？」这个问题。
朴恩斌先是起了头说：「首先告诉大家，金旻载其实有非常多的美谈。那是我们一起进行拍摄的时候，有一次我因为太累了所以就坐在那边，部过那天我的裙子长度是有点短的那种，旻载看了很担心我，立即就脱下了外套盖住了我的腿，是一位相当体贴又会照顾人的朋友。」朴恩斌对金旻载的绅士风度大力称赞。
在一旁的金旻载听了也接著称赞起朴恩斌，他说：「朴恩斌只要一来到拍摄现场的瞬间，大家就变得很幸福，除了原本就长得很美，个性又好，演技也很棒，现场工作人员们也都非常喜欢她。」金旻载晚间也透过自己的IG呼吁大家一定要死守首播，金旻载与朴恩斌更是拍下了口罩认证照四连拍。《喜欢布拉姆斯吗》描述正值29岁警戒线的古典乐学生们，惊险动摇著的梦想与爱情的故事。每周一二晚间10点首播。
照片：SBS《喜欢布拉姆斯吗》剧照、金旻载IG、SBS FM截图
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