各位同学～这4位女神中，你最想哪一位当你的老师呢？

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懒洋洋的暑期快要过去，是时候要收拾好心情准备开学了～同学们最期待是甚么呢？是新同学？还是新老师呢？如果有一个美女当班老师，同学们是否就不会缺课了？

在这个新学期，假如让你选择一位老师，在这四位中，你最偏心哪一位？有《当我最漂亮的时候》的实习老师林秀香、《Black Dog》的合约制老师徐玄振、《有瑕疵的人们》的体育老师吴涟序和《Alice》的物理教授金喜善（香港观众可按此到黄Viu收看），她们都是有著高颜值的老师，不知道同学们能否专心上课呢？

1)：1号《当我最漂亮的时候》林秀香老师

林秀香以实习老师身份第一日来到任教的高中，拥有一副美貌和独特的举动，立即让学生JiSoo对她一见钟情。林秀香老师更有著一股艺术气质，醉心於陶艺，这样的老师是否更受欢迎，会否容易展开师生恋呢？



2)：2号《Black Dog》徐玄振老师

徐玄振入职时，同事都误以为她是靠关系才受聘，在一间私立高中当一名新人合约制老师，虽然资历不足，但对教学充满热诚。因为她是新人且有靠关系之嫌，不但被同事排斥，还被教学指导欺负，幸好有上司罗美兰的帮助，学校才没有失去徐玄振这位好老师。



3)：3号《有瑕疵的人们》吴涟序老师

吴涟序是一位有美貌且性格豪爽的高中体育老师，因为家中有三个花美男的哥哥和弟弟，令她非常讨厌英俊的男生(俊俏的男学生要注意！)。不要小看吴涟序老师身型纤瘦，她可是一名女汉子，而且非年轻，不论是同事或是学生，都容易与他们打成一片。



4)：4号《Alice》金喜善教授

与上述三位有点不同的是，金喜善是一位大学物理系教授，听说她更掌握著「时间旅行」的秘密！虽然她个性有点古怪，对学生十分严格，但相信仍然有很多学生报修她的课堂吧～



是不是很难选择呢？不如先试上她们的课吧！如果香港观众想免费观看《Alice》和《当我最漂亮的时候》，以及重温《Black Dog》和《有瑕疵的人们》，可以（按此）到黄Viu煲剧平台观看繁体中文字幕版本喔！

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