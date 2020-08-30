韩剧狗血剧情再升级！泡菜五花肉意面打脸已经不火了，这次换成了这个XD
明星 2020年8月30日 星期日08:29 Rui
经典韩剧中的「打脸」通常都是「打耳光」，单纯的用手甩耳光虽然狠但是观众们都已经视觉疲劳了，於是韩国的编剧们纷纷开拓出新的打脸方式。
比如此前大热的泡菜耳光
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意粉耳光
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大酱耳光
以及五花肉耳光
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连我们抹茶皮肤李寿根都被用冷面打过脸——
不过这些都统统过时了！最新的打脸神器已经上升到了蛋糕！这一幕出现在了SBS清晨剧《妈妈出轨了》中。 崔恩子（李真雅 饰）听到儿子李泰宇（徐炫锡 饰）要和吴纯情（南伊安 饰）要结婚的消息后火冒三丈，极力反对两人的婚事。纯情从打算离开时，崔恩子举起蛋糕就往她身上砸，看到女友被妈妈欺负，李泰宇立刻上前阻止，正巧被蛋糕砸在脸上。
这一场景也被观众们吐槽为是继泡菜、土豆饼耳光之后的又一经典狗血画面，吸引了无数网友的围观和讨论~不知道被甜甜的蛋糕砸中是不是疼中带点甜呢，哈哈哈哈~
「图：《妈妈出轨了》、《全都是泡菜》、《夏娃的爱情》、《认识的哥哥》」
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