[有片]《青春记录》朴宝剑走上米兰时装周！男神也叹：「减重好难！没人看到时我也偷偷吃东西……」

即将於8月31日正式入伍服役的朴宝剑，因肺炎疫情呼吁大家别前往送行，就连原本应为即将首播的《青春记录》举办的线上记者会也取消了，所以大家应该好一段时间无法看到朴宝剑了，不过先来看朴宝剑的米兰走秀影片吧！
《青春记录》剧中朴宝剑所饰演的角色谢慧俊，是位小有名气的模特儿，但心中却怀抱著成为演员的梦想。为了饰演剧中的模特儿角色，朴宝剑作了许多努力，更前往米兰进行时装周的Run way走秀。到达米兰之后，只见朴宝剑换上一套一套充满特色的服装，有些是设计款并非量产，他也为大家一套套说明身上服装穿搭的重点，感觉已经非常有时尚概念。
为了演出这个角色，朴宝剑也作出许多努力。从影片以及预先公开的剧照中可看出朴宝剑的脸形更加削瘦，为了上镜头好看他更是积极进行减重节食。「要演出这角色，最困难的应该是食谱管理（减重）。」接著朴宝剑有点尴尬地笑了起来，说：「其实大家没看到的时候我也偷偷吃东西了…」完全不说谎的男神真是太可爱了。
朴宝剑换上了许多不同造型，也细心为大家解释造型的亮点，譬如领巾、帽子、眼镜以及一些金属配饰等等。为了走上伸展台，朴宝剑说也参考了很多模特儿走秀的影片，但他谦虚地表示「还是觉得自己有很多不足」。他更表示他认为可以参考一下历史剧，走在伸展台上要有自己就是王的那种感觉，也提到了自己曾演出的《云画的月光》中的李煐。
朴宝剑将於8月31日正式入伍，虽然一般艺人们在入伍时都会向前来送行的粉丝们挥手打招呼，或是拿下帽子向大家问候，不过朴宝剑所属公司表示这些行为都将被省略，只会简单入伍，对所有粉丝感到抱歉，但为保持社交距离等规定，希望大家能体谅这艰难时期的决定。朴宝剑入伍前最后作品《青春记录》也即将於9月7日首播。
照片：tvN
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