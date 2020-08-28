金喜善上电台自爆！12岁爱女长得一点都不像自己，而且比起妈妈更喜欢BTS的柾国XD
明星 2020年8月28日 星期五10:21 HARU
就算妈妈是金喜善，也比不上柾国欧巴来得重要阿XDD
即将拨出的SBS韩剧《Alice》（这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！），女主角金喜善上电台节目《两点出逃Cultwo Show》作为嘉宾宣传新戏，在DJ的询问下，金喜善也难得分享家庭的近况，内容却意外笑翻大家～
DJ先是问了「女儿长得像你吗？」，金喜善则是大方表示＂孩子跟我长得不像，婆家的基因太强了，因此女儿长得很像爸爸，所以让她不敢再生第二胎″，此话一出引得全场一阵笑声XD
接著再问到「当12岁的女儿知道自己的妈妈是名人的时候，有什么反应？」，金喜善则表示＂女儿没有特别的感觉，就是单纯一般的妈妈而已″！
金喜善还自己爆料＂对於女儿来说，自己的妈妈是演员其实无所谓，更在意的反而是自己的偶像防弹少年团，尤其超喜欢柾国的照片，对於我的照片不太关心XD″，完全看得出妈妈的无奈，不愧是BTS魅力无法挡阿～
(图：IG@lovely.katie.k、IG@bts.bighitofficial、SBS)
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