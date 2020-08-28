黄石正拍写真秀健美肌肉！透露健身契机：「50岁之后产生了被抛弃的感觉」

从外形到思想都非常帅气的 #黄石正，真的太给人鼓舞啦！
26日，月刊杂志《Woman Sense》公开了与黄石正合作拍摄的写真和采访。 今年虚岁50岁的黄石正因为参加健美大赛而受到瞩目，写真中的她穿上贴身剪裁的衣物，展现出健美有力、挺拔优雅的身体曲线：
黄石正在采访中透露了开始健身的原因：「40代中段之后开始感受到身体的彼岸花，50岁之后觉得自己彷佛是被抛弃的人。 感觉自己寒酸潦倒，整个人生都过得很失败。 」
被问到通过这次挑战希望传递什么资讯时，黄石正表示：「社会制造的漂亮、纤细、柔弱的形象，究竟能否看做是女性美的定义? 我希望这个世界对女性的评价标准更加多样，希望能说出，我在50岁挑战健身的模样也是女性之美的一种。 」
黄石正是演艺圈知名的单身女性，但她对爱情从未失去渴望：「我对於恋爱非常热情。 但也许因为成长过程中没有接受过爱，所以不太懂如何给予和接受爱。 」
最后黄石正表示：「从这次挑战开始，我会一直尝试变化、为变得更加成熟而不停挑战，直到死的那一天。 希望大家看到这样的我能获得勇气和力量。 」
勇於挑战的黄石正真的太棒啦！
（图源：Woman Sense）
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