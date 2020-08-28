游泳小鲜肉报到！SF9辉映＆ASTRO文彬＆郑新惠合作演出网剧《人鱼王子：The Beginning》～ 当17位男明星性别转换后！赵寅成、金秀贤太惊艳了；郑雨盛、车银优是日系美女？ 金喜善上电台自爆！12岁爱女长得一点都不像自己，而且比起妈妈更喜欢BTS的柾国XD 《魔鬼对决》叫好又叫座！问鼎釜日电影奖6项大奖: 黄晸玟、李政宰双双入围影帝！ 裴涩琪宣布婚讯未婚夫身份被扒！惨遭网民吐槽：果然是物以类聚 《恶之花》剧本已完成至16集！李准基：「第一次对自己的作品如此期待」 2000年之后现象级韩剧里的男主们！看看是不是你们这些年换过的「现任男友」XD 黄石正拍写真秀健美肌肉！透露健身契机：「50岁之后产生了被抛弃的感觉」 李正信＆权玄彬＆林娜荣＆康美娜＆李政植确定出演《雪国列车》副导演的新剧《Summer Guys》 具荷拉亲姨妈反对「具荷拉法」：她又不是石头缝里蹦出来的，为什么生母没资格要遗产？

从外形到思想都非常帅气的 #黄石正，真的太给人鼓舞啦！

26日，月刊杂志《Woman Sense》公开了与黄石正合作拍摄的写真和采访。 今年虚岁50岁的黄石正因为参加健美大赛而受到瞩目，写真中的她穿上贴身剪裁的衣物，展现出健美有力、挺拔优雅的身体曲线：



黄石正在采访中透露了开始健身的原因：「40代中段之后开始感受到身体的彼岸花，50岁之后觉得自己彷佛是被抛弃的人。 感觉自己寒酸潦倒，整个人生都过得很失败。 」

被问到通过这次挑战希望传递什么资讯时，黄石正表示：「社会制造的漂亮、纤细、柔弱的形象，究竟能否看做是女性美的定义? 我希望这个世界对女性的评价标准更加多样，希望能说出，我在50岁挑战健身的模样也是女性之美的一种。 」



黄石正是演艺圈知名的单身女性，但她对爱情从未失去渴望：「我对於恋爱非常热情。 但也许因为成长过程中没有接受过爱，所以不太懂如何给予和接受爱。 」

最后黄石正表示：「从这次挑战开始，我会一直尝试变化、为变得更加成熟而不停挑战，直到死的那一天。 希望大家看到这样的我能获得勇气和力量。 」



勇於挑战的黄石正真的太棒啦！

（图源：Woman Sense）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究