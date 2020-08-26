出道纪念LIVE秀！TREASURE首次『躺放』线上见面会，直接躺著跟大家聊天～
KPOP 2020年8月26日 星期三10:38 HARU
好期待TREASURE成员们躺著的样子XD
25号YG在公开了TREASURE出道第一次的『躺放 LIVE 』的消息以及海报，12名成员被温暖的云朵所包围，软绵绵的形象直接展现出舒适的卧房主题，而日期则是选在8月31号晚上10点(台湾时间9点)透过VLIVE演出，预计将会进行1个小时左右！
当天TREASURE的成员将会一同演出，在线上和全球的粉丝们进行交流，从出道前的准备，到宣传活动期间的幕后故事分享等等，让大家能够更认识他们～
而跟这次专辑主打歌《BOY》风格完全相反，舒适、温暖的卧室主题，让人更期待成员们将会表现出怎样的反转魅力呢！
凭藉著首张专辑《THE FIRST STEP : CHAPTER ONE》就获得许多好成绩，音源发售当天就直接攻占19个国家iTunes的第一名，可见TREASURE的超人气，所以喜爱他们的粉丝们千万不能错过这次的LIVE喔～
(图：IG@yg_treasure_official、IG@yg_ent_official)
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