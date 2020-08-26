拍摄途中遭咬伤！训狗师姜亨旭出演综艺《狗狗很优秀》意外受伤，紧急送医治疗！
综艺 2020年8月26日 星期三09:32 HARU
面对如此高攻击性的狗狗还是需要特别的注意！！！
身为动物训练师的姜亨旭，常常上节目分享如何教育狗狗以及培养之间的默契，不过在24号播出的KBS综艺《狗狗很优秀》中，却意外被狗狗咬伤，忍痛暂停拍摄紧急送医。
播出的节目中饲主表示因为自己一个人生活很孤独，所以领养了一只比特犬来陪伴自己，但是却发现狗狗经常会很兴奋，无法控制行为，所以希望获得训练师姜亨旭的帮助。
而当比特犬一见到姜亨旭后就无法控制，一直兴奋得抓大腿，因为要阻止如此带有攻击性的动作，姜亨旭就出手推开比特犬，却没想到意外反被咬伤，原本还忍著疼痛继续录影，但是后来在制作组的劝说下才中断拍摄，紧急送医治疗。
事后饲主也感到非常抱歉，因为这是狗狗第一次咬人，他也不知道会这么严重，所幸在治疗过后姜亨旭并没有什么大碍，不过以后遇到相同的状况还是要相当的注意才行！
(图：IG@hunter.kang、KBS)
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