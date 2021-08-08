韩国发行「2021国际韩流趋势调查」:《爱的迫降》《寄生上流》李敏镐&防弹少年团全球人气再获认证！

韩国国际文化交流振兴院本月3日发表《2021国际韩流趋势》报告，在过去一年里韩流依然保持成长、文化内容出口额增长8.8%，各国对韩流内容的偏好呈现整体一致而细节不同的倾向。

以下是对18个海外国家消费者的调查结果：

2020最受喜爱的韩剧：《爱的迫降》（9.5%），《虽然是精神病但没关系》（4.1%），《夫妻的世界》（2.8%），《梨泰院CLASS》（2.8%），《尸战朝鲜》（2.5%）。



（图：tvN《爱的迫降》海报）

2020最受喜爱的韩国电影：《寄生上流》（18.4%），《尸速列车》（10.2%），《尸速列车：感染半岛》（3.5%），《#ALIVE》（2.1%），《狩猎的时间》（1.6%）。



（图：《寄生上流》海报）

2020最受喜爱的韩国演员：李敏镐（9.6%），炫彬（3.5%），孔刘（2.3%），宋慧乔（2.1%），李钟硕（2.0%）。 其中，李敏镐从2018年开始连续三年第一，并且和第二位保持稳定差距。



2020最受喜爱的韩国歌手/组合：防弹少年团（22.0%），BLACKPINK（13.5%），PSY（2.9%），TWICE（2.4%），EXO（2.1%）。 其中，防弹少年团从2018年开始连续三年第一。



2020最受喜爱的韩国游戏：《绝地求生》（18.0%），《仙境传说》（11.6%），《穿越 火线》（9.8%），《黑色沙漠》（7.5%），《魔灵召唤》（7.2%）。 其中前四位从2018开始排名没有变化。

说到韩国时最先想到的形象：（依次为）K-Pop，韩餐，IT产业，韩流明星，电视剧。

除了整体一致之外，部份地区对韩剧和韩星的偏好略有不同：《继承者们》和《德鲁纳酒店》只有在欧洲进入TOP 3，在中国大陆最受喜爱的韩剧仍然是《来自星星的你》、《大长今》、《恶之花》和《请回答1988》，在日本最受喜爱的韩剧则仍然是《冬季恋歌》，可见韩流始祖作品在这些地方的影响力依旧强劲；防弹少年团在大部份地区都是最受喜爱的KPOP艺人，只有亚洲/大洋洲的第一宝座属於BLACKPINK。



报告还列出了更详细的个国家地区偏好作品名单，有兴趣的朋友可以点这里前往韩国文化体育观光部网站查阅哦~

（图：《寄生上流》&《爱的迫降》官方海报、IG@actorleeminho、BTS Official Facebook）

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