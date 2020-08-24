《保健老师安恩英》中字预告：郑有美变身看得见鬼的怪老师，南柱赫成为她的充电器！？
韩剧 2020年8月24日 星期一10:13 MiJimin
（最新预告）这些”果冻鬼怪”太可爱了啦，一点都不可怕～XD，而且郑有美也怪～美～的～！！！ （新剧：非常校护档案）
Netflix 公开了新剧《保健老师安恩英》（非常校护档案）的中字预告，奇幻诡异又可爱的画风，吸引了大家的注意。
《保健老师安恩英》是一部驱魔奇幻喜剧，讲述一位名字平凡无奇，却有著超强捉鬼能力的保健老师（校护），在新任职的高中里发现了一些非比寻常的神秘事件，用新颖有趣的方式驱魔的故事。
▼首波中字预告公开，郑有美的举止行为相当怪异，但其实是因为她必须要除掉那些常人看不见的东西，而在她最累的时候，出现了如同充电器、能够补充她能量的南柱赫…，两人决定要一起携手驱魔～：
【人物简介】
▼郑有美饰演保健老师「安恩英」，能够看见凡人看不到的特殊现象，善用自己的本事兼职担任抓鬼驱魔师，是个勇敢又开朗的人物。
▼南柱赫饰演汉语老师「洪仁表」，外型帅气迷人，小时候因为交通事故而瘸了一条腿，后来到爷爷创办的学校工作，等同於是学校的掌权者，和安恩英一起解决学校所遇到的问题。
《保健老师安恩英》将在9月25日首播。
（图：官方剧照／Netflix Asia）
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