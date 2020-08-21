提起韩剧中的「检察官」最先想到的男演员是？最后一位真的演技炸裂！
明星 2020年8月21日 星期五09:54 Rui
检察官这个职业在韩剧里数见不鲜，他们匡扶正义，打击罪恶，迷倒万千少女，不过每款检察官都有自己的特点和魅力，一提起男检察官，你最先浮现的是哪位男演员呢?
《Punch》金来沅
曾经的他利用国家赋予的检察权力谋取私利却毫无内疚感，欣然地成为权力的鹰犬，后期幡然醒悟决心与邪恶为敌、与正义相守。
《奇怪的搭档》池昌旭
形象出众，有著超高的人气的池昌旭在剧中扮演了不追求名利，一心只为正义的热血年轻检察官。
《傲慢与偏见》崔振赫
一身正气的崔振赫用精湛的演技、深邃的眼神征服了观众。
《当你沉睡时》李钟硕
从幼稚、没有伟大使命感成长为成熟检察官的过程给人十足的代入感。
《被告人》池晟
既是意气风发的精英检察官，也是潦倒落魄的阶下囚，双重形象的转换拿捏自如。
《秘密森林》曹承佑
精湛的面瘫演技让人折服，毕竟演面瘫不是真的面瘫。 曹大叔的冷漠的脸上会有惊讶、怀疑、忧虑、思考、害羞、尴尬、不安、怜惜、幽默等十数种微妙情感，值得深扒细看。
小伙伴们还喜欢哪位男演员扮演的检察官角色呢？
「图：各电视剧截图」
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