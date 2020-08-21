提起韓劇中的「檢察官」最先想到的男演員是？最後一位真的演技炸裂！
明星 2020年8月21日 星期五09:54 Rui
檢察官這個職業在韓劇裡數見不鮮，他們匡扶正義，打擊罪惡，迷倒萬千少女，不過每款檢察官都有自己的特點和魅力，一提起男檢察官，你最先浮現的是哪位男演員呢?
《Punch》金來沅
曾經的他利用國家賦予的檢察權力謀取私利卻毫無內疚感，欣然地成為權力的鷹犬，後期幡然醒悟決心與邪惡為敵、與正義相守。
《奇怪的搭檔》池昌旭
形象出眾，有著超高的人氣的池昌旭在劇中扮演了不追求名利，一心只為正義的熱血年輕檢察官。
《傲慢與偏見》崔振赫
一身正氣的崔振赫用精湛的演技、深邃的眼神征服了觀眾。
《當你沉睡時》李鍾碩
從幼稚、沒有偉大使命感成長為成熟檢察官的過程給人十足的代入感。
《被告人》池晟
既是意氣風發的精英檢察官，也是潦倒落魄的階下囚，雙重形象的轉換拿捏自如。
《秘密森林》曹承佑
精湛的面癱演技讓人折服，畢竟演面癱不是真的面癱。 曹大叔的冷漠的臉上會有驚訝、懷疑、憂慮、思考、害羞、尷尬、不安、憐惜、幽默等十數種微妙情感，值得深扒細看。
小夥伴們還喜歡哪位男演員扮演的檢察官角色呢？
「圖：各電視劇截圖」
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