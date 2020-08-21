提起韓劇中的「檢察官」最先想到的男演員是？最後一位真的演技炸裂！

提起韓劇中的「檢察官」最先想到的男演員是？最後一位真的演技炸裂！

明星   2020年8月21日   星期五09:54   Rui   9

檢察官這個職業在韓劇裡數見不鮮，他們匡扶正義，打擊罪惡，迷倒萬千少女，不過每款檢察官都有自己的特點和魅力，一提起男檢察官，你最先浮現的是哪位男演員呢?

《Punch》金來沅

曾經的他利用國家賦予的檢察權力謀取私利卻毫無內疚感，欣然地成為權力的鷹犬，後期幡然醒悟決心與邪惡為敵、與正義相守。

《奇怪的搭檔》池昌旭

形象出眾，有著超高的人氣的池昌旭在劇中扮演了不追求名利，一心只為正義的熱血年輕檢察官。

《傲慢與偏見》崔振赫

一身正氣的崔振赫用精湛的演技、深邃的眼神征服了觀眾。

《當你沉睡時》李鍾碩

從幼稚、沒有偉大使命感成長為成熟檢察官的過程給人十足的代入感。

《被告人》池晟

既是意氣風發的精英檢察官，也是潦倒落魄的階下囚，雙重形象的轉換拿捏自如。

《秘密森林》曹承佑

精湛的面癱演技讓人折服，畢竟演面癱不是真的面癱。 曹大叔的冷漠的臉上會有驚訝、懷疑、憂慮、思考、害羞、尷尬、不安、憐惜、幽默等十數種微妙情感，值得深扒細看。

小夥伴們還喜歡哪位男演員扮演的檢察官角色呢？

「圖：各電視劇截圖」

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