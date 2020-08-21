电影《无价之保》成东镒最小女儿朴素怡：击败300位童星获选的原因？
电影 2020年8月21日 星期五09:56 Erin
电影《无价之保》描述高利贷业者因为讨债，却无预警地必须抚养一位9岁的小女孩作为担保，剧中饰演这个担保的童星演员朴素怡，可爱的样子令观众印象深刻，并特别为电影录制宣传影片。
即将在9月上映的电影《无价之保》，预计将观众们带来趣味与感动，其中最重要的这个「担保」由童星朴素怡饰演，预告中她天真地问著：「担保到底是什么意思啊？」保证会让观众们不禁露出姨母姨父微笑。发表会上导演也曾表示，朴素怡击败了300童星才得到这个演出机会，演技相当到位。成东镒与金希沅在剧中也与小童星有相当多可爱的互动场面。电影公司也为她剪辑了特别预告篇：
其实朴素怡也在最近台湾与韩国热映中的《魔鬼对决》里演出重要角色，也就是黄晸玟被绑架的女儿，虽然台词不多却令人对她的长相印象深刻，她一直在被绑架的状态下也都独自一人，但她的大眼睛会说话，面对坏人们她冷静不哭闹，接著又无辜地望著黄晸玟的样子，令人相当心疼。
之前朴素怡也曾演出过恐怖电影《灵异405号房》，与同样大大眼睛的李世荣合作，恐怖演技相当到位。
当然她也曾演出不少电视剧，还记得吗？她就是演出《她的私生活》中主角成德美（朴敏英饰）小时候的童星演员，看演员们都跟她开心合影，应该在片场也很受到许多演员们欢迎。最宝贵的《无价之保》朴素怡，即将在9月与韩国、台湾观众们见面。
照片：朴素怡IG
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