JTBC电视剧纷纷拉警报！继《私生活》等又有电视剧陆续中断拍摄！《境遇之数》及《Run On》也暂停
韩剧 2020年8月21日 星期五09:26 Erin
近日韩国疫情未见趋缓，除了造成部分电影的延后上映外，连电视剧也开始纷纷受到波及，随著演艺工作相关人员的确诊数渐增，电视剧《私生活》《Run On》与《境遇之数》等都纷纷中断了现正进行的拍摄日程。
8月20日JTBC的新水木电视剧《私生活》由徐玄、高庚杓、金孝珍与金永敏主演，据相关人员表示，目前《私生活》已是中断拍摄的状态，其他电视剧的车辆A上的工作人员也在《私生活》的车辆B进行工作，为预防有感染的情况所以先行接受了检查，在等待结果期间，为了制作组与演员们的安全所以中断拍摄，不过也表明「并没有人直接接触到确诊者」。
即将於9月首播的JTBC新电视剧《境遇之数》，由邕圣佑、辛睿恩及P.O共同演出，但也遇到了类似的状况，演员金姬贞因曾接触过肺炎确诊者，所以必须接受检查，於是也必须面临中断拍摄的情况，剧组相关人员也表示，因考量到大家的安全因素，所以暂时取消拍摄。
即将在2020下半年播出的JTBC另一部电视剧《Run On》，也传出因为有工作人员正在等待检查结果中，剧组方面表示：「有一名工作人员曾与疑似感染肺炎者接触，因此接受检查正在等待结果。目前也正在居家隔离中。」同样为了《Run On》的演员与工作人员们的安全，也立即结束了拍摄。《Run On》描述在这个虽然同样说著韩语但却很难沟通的时代，生活在不同世界里各自用自己的语言沟通，发展爱情的浪漫电视剧，将由任时完、申世景、秀英与姜泰伍合作演出。
照片：JTBC、in-yeon娱乐
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