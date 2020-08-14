【有片】爆笑！朴轸永《Radio Star》模仿《夫妻的世界》，不出声都能这么像！

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#朴轸永 这次模仿秀绝对是历代级的！XDD

12日播出的《Radio Star》里，朴轸永带来了出道以来第一次个人技——声带模仿。 但比较独特的是，这次是「没有声音的声带模仿」，然而却能「让人感觉彷佛听见了」！

朴轸永的秘诀是用特定身体部位来表现人物情感，比如金喜爱的感情是「憎恶」，而表达憎恶的部位是鼻孔：



李泰伍的感情是「委屈」，朴轸永表示主要通过右肩来表达XD这姿态真的让人彷佛听见：「爱一个人不是罪啊！」



还有出轨被发现的孙在赫，他的感情是「同情」，用来表达的部位是下巴XD



嘉宾和MC真的全都笑翻，朴轸永更是激动到跟宣美击掌加拥抱~



还没结束哦！最后放大招是模仿薛明淑医生，朴轸永说她的感情是「惊讶」，重点在於用眉毛表达：



原来这些是TWICE的Sana和Momo推荐朴轸永做的，剧终之后他怕自己忘记，坚持练习了2个月才带来到《Radio Star》XD朴轸永在节目中对Sana和Momo比爱心：「我爱你们！谢谢！」真的太可爱啦~



（图源：《Radio Star》）

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