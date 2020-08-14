准备好了吗？BTS防弹少年团将於10月10、11号举办演唱会，线上＆现场同时开唱！
KPOP 2020年8月14日 星期五08:05 HARU
不只有新歌可以听，还有演唱会可以看，太幸福啦～
昨日13号才刚公开新曲《Dynamite》最新的概念照，随后Big Hit Entertainment也接著宣布防弹少年团将於10月10、11号连续两天在线上以及首尔举办演唱会《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》
先前因为疫情的缘故，而取消许多场全球巡回演唱会的防弹少年团，行程依旧是满档，先是在21号发表新曲《Dynamite》，接著将参加月底的《2020 MTV Video Music Awards》，以及9月10号最新的纪录式电影《BREAK THE SILENCE: THE MOVIE》～
当然还有10月最新的演唱会，这次《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》将采用线上以及现场的方式举办，开唱的场地将於首尔地区举行，但是也因为疫情的关系，所以现场也只会售出部分的观众席，让粉丝之间能够保持适当的社交距离。
详细的线上&现场观看资讯，官方也将会在日后公布，虽然海外粉丝目前无法直接到现场，不过还是能由线上的方式欣赏防弹带来最精彩的表演～
(图：IG@bts.bighitofficial、Big Hit Entertainment)
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