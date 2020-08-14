【有片】爆笑！朴軫永《Radio Star》模仿《夫妻的世界》，不出聲都能這麼像！
綜藝 2020年8月14日 星期五08:00 Sani
#朴軫永 這次模仿秀絕對是歷代級的！XDD
12日播出的《Radio Star》裡，朴軫永帶來了出道以來第一次個人技——聲帶模仿。 但比較獨特的是，這次是「沒有聲音的聲帶模仿」，然而卻能「讓人感覺彷彿聽見了」！
朴軫永的秘訣是用特定身體部位來表現人物情感，比如金喜愛的感情是「憎惡」，而表達憎惡的部位是鼻孔：
李泰伍的感情是「委屈」，朴軫永表示主要通過右肩來表達XD這姿態真的讓人彷彿聽見：「愛一個人不是罪啊！」
還有出軌被發現的孫在赫，他的感情是「同情」，用來表達的部位是下巴XD
嘉賓和MC真的全都笑翻，朴軫永更是激動到跟宣美擊掌加擁抱~
還沒結束哦！最後放大招是模仿薛明淑醫生，朴軫永說她的感情是「驚訝」，重點在於用眉毛表達：
原來這些是TWICE的Sana和Momo推薦朴軫永做的，劇終之後他怕自己忘記，堅持練習了2個月才帶來到《Radio Star》XD朴軫永在節目中對Sana和Momo比愛心：「我愛你們！謝謝！」真的太可愛啦~
（圖源：《Radio Star》）
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