Big Hit 突围成功 2020 上旬业绩创历年最高！
KPOP 2020年8月14日 星期五08:55 施乃琪
从 2019 年底开始，世界各地陆续陷入一场影响深远的疫情中，尽管防弹少年团、TXT⋯⋯等团的原定计划也备受打击，Big Hit Entertainment 仍写下出色的业绩！
Big Hit Entertainment 昨天（13 日）在线上举行 2020 年上旬的企业简报说明会，由创办人房时爀分享今年的业绩和未来规划⋯⋯等，并透露这段时间的营业额为 2940 亿韩元，其中利润便高达 497 亿韩元。
房时爀透露：「Big Hit 在这段时间更专注於本质，也就是粉丝以及我们所追求的内容。」上述业绩来自於贩售专辑和音源、线上公演、影像内容、官方商品⋯⋯等各种领域的收入，显示出旗下艺人即使无法举行实体 / 巡回演出，透过多元化路径接触粉丝的策略依然成功，也因此突破了疫情的限制和打击。
目前 Big Hit Entertainment 包含旗下品牌在内，共有防弹少年团、TXT、GFRIEND、NU’EST 和 SEVENTEEN 五组团体。而在韩国 2020 年上旬销量前 100 名的专辑中，Big Hit 旗下艺人的销量便占了 40%，其中防弹少年团、SEVENTEEN 也分别拿下冠、亚军。
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻