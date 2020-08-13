崔振赫再展歌喉！将领军《丧尸侦探》演员群登歌唱节目《不朽的名曲》

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KBS 2TV新月火剧《丧尸侦探》将在本月31日上档，而崔振赫、朴柱炫等演员，将在近日登上同电视台歌唱节目《不朽的名曲》宣传，并大展歌喉。

崔振赫演而优则唱，经常献唱主演电视剧之OST，低沉嗓音相当有磁性且有辨识度。作品包括《九家之书》OST〈过得好吗〉、《继承者们》OST〈不要回头〉、《急诊男女》OST〈花香〉、《马成的喜悦》OST〈忘记的爱情〉，都相当有人气。



不少粉丝也在见面会上听过崔振赫现场演唱，在11月台北见面会（原订5月，因疫情延期）来临之前，不妨锁定《不朽的名曲》。《不朽的名曲》每周六晚上6点5分於KBS 2TV首播，而《丧尸侦探》演出的一集播出时间待订。

附上上述提及OST MV（若遭移除敬请见谅）：

▼《九家之书》OST〈过得好吗〉



▼《继承者们》OST〈不要回头〉



▼《急诊男女》OST〈花香〉



▼《马成的喜悦》OST〈忘记的爱情〉



（图：〈花香〉MV截图、《不朽的名曲》海报）

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